Кызыл, 8 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Туве с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 85 лесных пожаров на общей площади более 10,8 тыс. га. По сравнению с прошлым годом число возгораний выросло на 77%, пройденная огнём площадь — в 24 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В результате лесному фонду региона был нанесён ущерб в размере более 15 млн рублей. По данным надзорного ведомства, принимаемые органами лесного хозяйства меры не способствуют повышению оперативности тушения лесных пожаров.

В связи с этим министру лесного хозяйства Тувы Темиру Сарыг-Хаа объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при организации работ по тушению лесных пожаров.

«Вопросы состояния законности в сфере охраны лесов и населенных пунктов от природных пожаров находятся под постоянным контролем прокуратуры республики», — отметили в ведомстве.

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