Кишинёв, 8 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В этом году в Молдавии ожидается сильная засуха, из-за чего сильно пострадает урожай ряда культур. Об этом 7 июля заявил на телеканале TV8 глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Пресс-служба минсельхоза Удмуртии Засуха

«Надеюсь, что ошибаюсь, но боюсь, что нет: у нас в большинстве районов Молдавии будет сильная засуха для второй группы культур. Я имею в виду кукурузу, подсолнечник, свеклу, т.е. яровые культуры. Воздействие этой засухи может быть более тяжёлым для фермеров, чем в 2020 году», — сказал эксперт.

Он отметил, что в текущем году фермерам будет гораздо тяжелей, так как в 2020 году засуха не усугублялась экономическими факторами, такими, как сильное подорожание топлива. По мнению Слусаря, урожай будет достаточным для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, но многие фермеры могут обанкротиться.

«Мы должны беспокоиться о карманах фермеров, потому что уровень цен [на сельхозпродукцию], на данный момент, диктуемый монополистами, ниже себестоимости, и это еще один дополнительный фактор, который может породить банкротство тысяч мелких и средних фермеров», — сказал лидер движения.

Слусарь также отметил, что засуха является частым явлением для Молдавии. Для борьбы с ней нужно инвестировать в ирригационные системы, сажать устойчивые к засухе культуры.