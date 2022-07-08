Пучхон, , 09:58 — REGNUM В южнокорейском Пучхоне 7 июля стартовал международный фестиваль фантастических фильмов Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN), сообщает Yonhap News.

Кинофестиваль Rocco Lucia

В этом году на фестивале, который продлится до 17 июля, покажут 268 картин из 49 стран мира.

Фестиваль откроет фильм ужасов британского режиссёра Алекса Гарланда «Мужчины». А закроет фестиваль триллер южнокорейского режиссера Чон Бом Сика «Новая нормальность».

В номинации «Выбор Пучхона» будут представлено десять фильмов, включая хоррор японского режиссера Сейо Хойи, хоррор индонезийского режиссера Фаджара Нугроса «Чрево» и фильм австралийского режиссера Горана Столевски «Ты не будешь один».

За приз в номинации короткометражный фильм также поборются десять картин, среди которых «Женщина-птица» Токио Оохары, «Идеальный город: мать» Чжоу Шэнвэя и «Мошари» (Moshari) Нухаша Хумаюна.

Напомним, что в прошлом году кинофестиваль, на котором было представлено 257 картин из 47 стран мира, прошел в гибридном формате.