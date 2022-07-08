Джакарта, , 09:55 — REGNUM Выпады западных стран против России на встрече глав МИД «Большой двадцатки» (G20) не были поддержаны многими её участниками. Об этом 8 июля рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Как указал глава российского МИД, в ходе встречи представители стран Запада вместо того, чтобы следовать мандату G20, обсуждая вопросы экономики в мире, сразу же начинали оголтелую критику России из-за её спецоперации по денацификации Украины.

«Несмотря на поведение наших западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали в таком запале участники от развивающих стран, полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западными коллегам», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что у государств Запада нет ответов на такие вопросы.

«Есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах», — заключил министр иностранных дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что представители России не собираются за кем-либо бегать и предлагать встречи.