Грозный, , 09:54 — REGNUM При отступлении украинские военные и члены неонацистских формирований бросают не только трофейное оружие, но и личные документы, шевроны, награды. Большому количеству этих предметов, найденных в освобожденном городе Лисичанске, удивился глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, столько ему еще не доводилось видеть в одном месте.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Медали, документы, шевроны и прочую атрибутику украинских бандеровцев, которую они побросали в спешке, покидая Лисичанск, можно изучать долго. Такого разнообразия знаков различия, добытых в одном месте, мне не доводилось встречать», — написал Кадыров в своем Telegram-канале, публикуя видео с кучей различных документов, в том числе паспортов, медалей, флагов, шевронов, предметов одежды.

Как считает Кадыров, такое количество различных шевронов с формы воюющих со стороны Украины говорит о том, что «в Лисичанске работали недобитые остатки различных подразделений», из которых были сформированы новые подразделения.