Грозный, 8 июля 2022, 09:54 — REGNUM При отступлении украинские военные и члены неонацистских формирований бросают не только трофейное оружие, но и личные документы, шевроны, награды. Большому количеству этих предметов, найденных в освобожденном городе Лисичанске, удивился глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, столько ему еще не доводилось видеть в одном месте.
Как считает Кадыров, такое количество различных шевронов с формы воюющих со стороны Украины говорит о том, что «в Лисичанске работали недобитые остатки различных подразделений», из которых были сформированы новые подразделения.