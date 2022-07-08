Псков, , 09:53 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил роль региона, который он возглавляет, в сохранении традиционных семейных ценностей.

Михаил Ведерников Pskov.ru

Ведерников 8 июля в своём Telegram-канале поздравил жителей Псковщины с Днём семьи, любви и верности. Он пожелал, чтобы количество многодетных семей увеличивалось, а в каждом доме была любовь, счастье и тепло.

«На Псковской земле особенно сильны семейные ценности. У нас бережно хранятся важнейшие традиции: почитание отца и матери, забота о детях, внимание к родным и близким», — подчеркнул Ведерников.

Напомним, в России День семьи, любви и верности отмечают как официальный праздник. Распоряжение об этом подписал президент РФ Владимир Путин.