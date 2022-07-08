Мехико, , 09:53 — REGNUM Дело о денежных переводах на миллионы долларов США, которое имеет отношение к бывшему мексиканскому президенту Энрике Пенья Ньето, расследуется правоохранительными органами Мексики. Об этом объявил глава Службы финансовой разведки страны (UIF) Пабло Гомес в ходе пресс-конференции с действующим главой государства Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Энрике Пенья Ньето Presidencia de la República Mexicana

Руководитель ведомства отметили, что экс-лидер страны мог незаконно получать «экономическую выгоду» от указанных операций. Гомес сообщил, что UIF обратилось в прокуратуру с просьбой проверить переводы, сделанные Ньето и его родственниками, а также и предприятиями, связанными с политиком.

Глава службы подчеркнул, что следственные органы пока не выдвинули каких-либо обвинений в рамках указанного дела, поскольку расследование продолжается. Он также рассказал, что «под пристальным вниманием» находятся три банковских перевода, сделанных членом семьи Ньето на общую сумму 26 млн песо ($1,26 млн) и отправленных на счета в Испанию.

Гомес добавил, что сумма всех переводов, фигурирующих в деле, достигает $76 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Энрике Пенья Ньето был обвинен в подкупе членов мексиканского парламента, а также в даче взяток, связанных с избирательной кампанией экс-президента.

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