Белгород, 8 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Белгородской области 8 июля зарегистрируют брак 135 пар, сообщает пресс-служба правительства региона.

Свадьба

Больше всего торжественных церемоний запланировано в Белгороде — здесь создадут 35 семей.

«Семья — это самая большая ценность, самый сильный рычаг в достижении успеха и самый мощный стимул. Это источник уверенности в завтрашнем дне. Дорогие белгородцы! Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности! Берегите своих близких и цените тепло родных сердец!» — поздравили жителей власти.

Ещё 100 пар молодожёнов зарегистрируют в органах ЗАГС районов и городских округов.