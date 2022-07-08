Париж, , 09:51 — REGNUM Председатель Сената Франции Жерар Ларше отправится с визитом на Украину, передает BFM TV.

Жерар Ларше Сенат Франции

Жерар Ларше отправится на Украину 8 июля и останется там до субботы, 9 июля. В частности, французского политика ждут перед парламентом Украины, где он встретится с президентом и выступит перед депутатами.

Во время своего пребывания на Украине Жерар Ларше также встретится с президентом Владимиром Зеленским. Жерар Ларше также планирует посетить города Ирпень, Буча и Бородянка.

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких недель отсутствия в общественных делах бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс вполне может устроиться на новую работу.

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