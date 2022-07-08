Денпасар, Индонезия, , 09:55 — REGNUM Представители развивающихся стран не поддержали выпады Запада против России на министерской встрече Группы двадцати (G20). Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 8 июля журналистам.

Сергей Лавров Mid.ru

По его словам, в ходе дискуссии западные партнёры отходили от мандата «Двадцатки» и обсуждения мировой экономики, сбиваясь на оголтелую критику в адрес Москвы из-за ситуации на Украине. Тем не менее, удалось задать им «нелицеприятные вопросы».

«Несмотря на поведение наших западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали в таком запале участники от развивающих стран, [состоялась] полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западными коллегам», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел стран G20 прибыли 7 июля на индонезийский остров Бали на двухдневные переговоры. Вноябре запланирована встреча глав государств G20.

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