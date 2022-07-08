Москва, 8 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Мультимедийный исторический портал, который посвящён военной операции Красной армии по освобождению в 1944 году, во время Великой Отечественной войны, Одессы от немецко-фашистских захватчиков, запустило 8 июля Минобороны России.

МАММ/МДФ Первые дни после освобождения Одессы

Уточняется, что успех наступательной операции советских войск по освобождению Одессы создал условия для последующего освобождения от гитлеровцев Молдавии, Румынии и Балкан.

Также указывается, что многие части и соединения Красной армии получили ордена за освобождение города от фашистов, а 27 самых отличившихся удостоились почетных наименований «Одесских».

При этом в Минобороны рассказали, что в разделе «Одесса обрела свободу» выложены документы об освобождении города-героя, донесения и журналы ведения боевых действий, наградные материалы с описанием подвигов воинов советской армии, учетные карточки воинских захоронений, а также документы, которые свидетельствуют о преступлениях нацистов.

Так, в проекте в том числе выложен карты наступательных действий войск 3-го Украинского фронта, наглядно демонстрирующие основные направления ударов Красной армии, материалы по изучению боевого опыта 5-й ударной армии, описание Одесско-Днестровской операции, журнал боевых действий войск 3-го Украинского фронта и другие документы.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве добавили, что проект обнародовали в рамках серии, которая посвящена освобождению городов Украины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. При этом документы, копии которых представлены в разделе, хранятся в фондах Центрального архива Минобороны и Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите отечества.

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