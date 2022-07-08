Владивосток, 8 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Приморья направили в Госдуму РФ поправки к федеральному закону о рыболовстве, принятие которых позволит рыбопромышленным предприятиям, участвующим в программе инвестиционных квот, привлекать дополнительные финансовые ресурсы с помощью механизма лизинга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Programmes.putin.kremlin.ru Рыболовство

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Инициатива, призванная в условиях санкционного давления расширить возможности получателей инвестквот по использованию финансовых инструментов, была направлена в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ и получила положительное заключение.

Отмечается, что для поощрения инвестиций в области рыбного хозяйства в 2016 году федеральный закон о рыболовстве был дополнен положениями, предусматривающими введение нового вида квот на добычу водных биологических ресурсов — в инвестиционных целях. В то же время федеральный закона о рыболовстве не позволяет инвесторам пользоваться механизмом финансовой аренды. На данный момент переход права на объект инвестиций от субъекта предпринимательской деятельности, с которым заключен договор о предоставлении инвестиционных квот, к другому лицу путем отчуждения является основанием для досрочного расторжения соответствующего договора.

Депутаты Приморья считают, что такое ограничение на использование лизинга в программе инвестквот значительно сужает возможности её участников по привлечению дополнительных инвестиций. Сегодня решить проблему дефицита финансовых ресурсов инвестор может за счёт кредитных средств, однако из-за роста ставок в условиях внешнего санкционного давления такие заимствования становятся для рыбопромышленных предприятий непосильными.

«Принятие нашего законопроекта позволит исправить эту ситуацию. Мы предлагаем сделать исключение и разрешить рыбопромышленникам без потери права на вылов продавать лизинговой компании береговой завод либо рыбопромысловое судно, построенные в рамках программы инвестиционных квот. Но при условии — одновременно взять проданный объект в лизинг. Такое решение, на наш взгляд, будет способствовать притоку дополнительного финансирования в отрасль, которое пойдет на обеспечение устойчивой работы предприятий, развитие производства, обновление флота. Что в свою очередь позволит рыбакам сохранить рабочие места и повысить эффективность промысла, а также наполнит наш рынок свежей и качественной рыбопродукцией, положительно скажется на ее цене», — пояснил депутат ЗС ПК Андрей Андрейченко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине депутаты готовят обращение к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, в котором они попросят остановить реформирование рыбопромышленной отрасли. Инициатива была полностью поддержана 5 июля на заседании комитета областной думы по экономическому развитию.