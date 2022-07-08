Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 09:45 — REGNUM Представитель PSOE в Конгрессе депутатов Эктор Гомес заявил, что дата следующей встречи в рамках правительственной коалиции между PSOE и Unidas Podemos еще не назначена, но «она будет назначена» в ближайшее время.

Флаг Испании Efraimstochter

«Диалог между обеими правительственными группами является постоянным, и эта встреча будет не первой. Уже состоялось несколько таких встреч с целью продолжения создания и укрепления коалиционного правительства», — сказал Гомес.

При этом он отрицает охлаждение отношений между двумя партиями в рамках коалиции.