Москва, 8 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий не считать содержание информации о заемщике в бюро кредитных историй препятствием для получения льготной ипотеки, внесла в Госдуму сенаторЕлена Шумилова, передает корреспондентИА REGNUM7 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Парламентарий приводит данные, согласно которым за 2020 год зафиксирован небывалый рост процента отказов в предоставлении льготной ипотеки гражданам России. Основными причинами стали: негативная кредитная история, наличие периодических платежей по исполнительным производствам и присутствие сведений о банкротстве.

Шумилова пояснила, что даже при наличии документов, свидетельствующих о платежеспособности на момент подачи заявки, граждане получают отказы и не могут оформить льготную ипотеку из-за негативной информации.

Законопроектом предлагается установить закрытый перечень оснований для отказа в предоставлении льготной ипотеки, а также предусмотреть прямую норму о том, что содержание информации о заемщике в бюро кредитных историй не является основанием для отказа в предоставлении льготной ипотеки.

Также в законопроекте предлагается закрепить внесудебный механизм урегулирования споров по необоснованным отказам в предоставлении льготной ипотеки.