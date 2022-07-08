Ульяновск, , 09:44 — REGNUM В Ульяновске вступил в силу приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в смерти жены. Он кидал в неё бутылки и побил. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 62-летний ульяновец. По данным следствия, 4 февраля 2022 года в квартире одного из домов по улице Клубная во время ссоры он бросил в супругу несколько стеклянных бутылок, после чего нанёс ей руками удары по различным частям тела.

Правоохранители отмечают, что на момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. А его супруга от полученных травм скончалась через сутки в больнице.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»), назначив восемь лет колонии строгого режима.

Ульяновский областной суд оставил приговор без изменения. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье был осуждён 46-летний житель Димитровграда Ульяновской области, жертвой которого стала супруга.

Подробнее: Житель Ульяновской области зарезал жену со второй попытки