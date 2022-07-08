Калуга, 8 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Калуге состоялся торжественный приём губернатора Владислава Шапши для 26 семейных пар — по одной из каждого муниципального образования области. Об этом 8 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша вручил Почётные грамоты семейным парам из 26 муниципальных образований области

За личный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей губернатор вручил Почётные грамоты оргкомитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации каждой приглашенной семейной паре. Губернатор обратился к приглашенным с поздравлениями, в котором акцентировал внимание на том, что День семьи, любви и верности отмечается уже 14 лет, но в 2022 году президент России Владимир Путин присвоил ему статус государственного праздника.

«Семья очень важна в нашей жизни. Мы любим своих близких. Мы приверженцы традиционной семьи. Мы понимаем прекрасно, что Россия останется великой, если в нашей стране будут крепкие семьи, если будет любовь, мир и уважение к своим близким, к своим вторым половинкам. Семья это большой труд. Прожить рядом плечо к плечу столько лет и ни разу не натолкнуться на какие-то рифы, подводные камни — невозможно. Самое главное умение — понять, простить, терпеть, любить и быть вместе. Я благодарен, что вы сегодня здесь, и мы все вместе имеем возможность поздравить друг друга и порадоваться этому», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат, в 2021 году в Калужской области вступили в зарегистрированный брак 7020 пар, для 65,3% мужчин и 58,2% женщин, вступивших в брак, он был первым, повторно оформили брачный союз 34,7% мужчин и 41,8% женщин. Чаще всего вступали в семейную жизнь мужчины в возрасте 25-29 лет (24,5%) и женщины в возрасте 20-24 года (23,2%). В 2021 году зарегистрировано рождение 8683 детей, из них 6888 детей родились у родителей, состоящих в зарегистрированном браке.