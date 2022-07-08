Стрежевой, Томская область, , 09:43 — REGNUM На реке Обь в Томской области произошёл разлив нефти. По предварительным данным, утечка произошла с баржи на причале Колтогорск — Медведево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра управления регионом.

Разлив нефтепродуктов Saratovnews.ru

«При перекачке нефти с баржи в нефтевоз в результате микропорыва рукава произошел разлив 100 литров нефти. Это не такое большое количество, чтобы говорить о серьезных экологических последствиях», — прокомментировал начальник департамента защиты населения и территории области Сергей Лукин.

По его словам, меры по сбору попавшей в воду нефти были приняты оперативно. Специалисты установили боновые заграждение и собирают разлитую нефть с помощью сорбента.

«Последствия происшествия устранены, ущерб экологии и населению не нанесён», — заключил чиновник.