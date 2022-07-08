Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Строительство нового хоккейного стадиона «СКА Арена» на юге Санкт-Петербурга завершено на 78%, сообщил 8 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Уже в марте следующего года стадион будет введен в эксплуатацию.

t. me/polyakov_kv Строительство «СКА Арена» в Петербурге

По словам Полякова, в настоящий момент продолжаются работы по оформлению архитектурного фасада и остеклению здания. Кроме того, около стадиона высадили деревья, которые в будущем станут настоящим парком на 12 га прилегающей территории.

Функционально парк будут разделён на четыре зоны, которые предусматривают тихий семейный отдых с детьми, спортивные занятия, пешие и велосипедные прогулки, проведение мероприятий на открытом воздухе. Для этих целей, уточнил чиновник, будут созданы легкоатлетическое ядро с футбольным полем и беговыми дорожками, детские игровые комплексы, скейтпарк, баскетбольные и волейбольные площадки, а также большая фестивальная зона.

«Рассчитываем, что уже в марте 2023 года парк и арена начнут вводиться в эксплуатацию. Даже в режиме санкционного давления на Российскую Федерацию наши инвесторы справляются с задачами по поставкам импортного оборудования и комплектующих, необходимых для сдачи объекта», — отметил Поляков.