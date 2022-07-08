Бали, Индонезия, , 09:44 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Индонезии, встретился 7 июля с китайским коллегой Ван И. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития двусторонних отношений, основанных на «взаимном уважении», а также договорились активизировать каналы стратегического диалога и развивать экономическое сотрудничество в рамках двустороннего соглашения о свободной торговле.

Пак Чин предложил китайскому коллеге восстанавливать и расширять туристические обмены, а также призвал Пекин играть конструктивную роль в возвращении КНДР за стол переговоров.

В свою очередь, Ван И выразил надежду на укрепление сотрудничества в ряде сфер, включая культуру и экономику.

Он заявил о готовности Пекина к взаимодействию с Сеулом с учётом взаимных интересов, а также выразил надежду на развитие «стратегического партнерства» в связи с 30-летием установления дипломатических отношений, которое страны отпразднуют в августе.

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