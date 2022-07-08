Берн, , 09:42 — REGNUM Россия рассчитывает, что власти Швейцарии в вопросе антироссийских санкций не станут действовать в ущерб своей экономике. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол России в Берне Сергей Гармонин.

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Дипломат добавил, что если Швейцария присоединится к седьмому пакету санкций, который, как ожидается, будет включать запрет на импорт необработанного золота из России, это скажется на одной из её ведущих отраслей промышленности.

«Будем надеяться, что они не будут действовать в ущерб своей экономике и промышленности», — добавил Сергей Гармонин.

Дипломат также указал, что российские власти позитивно оценили заявление президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что изъятие российских активов может подорвать основы либерализма.

«Мы обратили внимание и позитивно оценили заявление президента и министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что право собственности — это фундаментальное право, человеческое право, и необходимо обеспечить защищённость граждан перед государством», — заявил Гармонин.

Посол также добавил, что Москва «выступает решительно против любой конфискации любых активов, будь то российские граждане, российские организации, активы Банка России, и направления этих средств на восстановление Украины».

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«Фактически, это будет грабёж, воровство», — пояснил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что профильные министерства Великобритании уже работают над вопросом конфискации замороженных российских активов для передачи их Украине. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае изъятия странами Запада замороженных активов Банка России в пользу киевского режима, что было бы фактически прямым воровством, российская сторона примет ответные меры.

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