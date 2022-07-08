Севастополь, 8 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Платан Палласа и фисташки в Севастополе получили статус памятников природы регионального значения, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Постановления об этом были приняты 7 июля на заседании городского правительства.

Пресс-служба правительства Севастополя Платан Палласа

Территория произрастания платана восточного в районе села Терновка признана особо охраняемой природной территорией регионального значения города Севастополя — памятником природы регионального значения «Платан Палласа».

Также статус особо охраняемой природной территории регионального значения города Севастополя — памятника природы присвоен территории произрастания деревьев фисташки туполистной у села Камышлы.

«Платан Палласа произрастает в селе Терновка. Целью создания памятника является его охрана, сохранение как уникального экземпляра возрастом более 200 лет. Площадь территории создаваемого объекта — 100 кв метров. По преданию, дерево было высажено ученым-академиком Петром Палласом в 1795 году. Памятник природы планируется создать на земельном участке, который предоставлен частному лицу и обществу с ограниченной ответственностью. Само юридическое лицо выразило позицию поддержать создание памятника природы», — доложила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

Статус памятника природы «Фисташки у села Камышлы» позволит сформировать систему особо охраняемой природной территории, памятник расположен на государственной земле, площадь его — 0,2 га. Фисташка туполистная занесена и в Красную Книгу Российской Федерации, и в Красную книгу Севастополя. В Севастополе деревья произрастают на территории Бухты Круглая, и ранее оказались под угрозой уничтожения из-за застройки. Теперь на территории памятника природы запрещено строительство, а также предоставление земельных участков под застройку, использование открытого огня, разведение костров, использование пиротехнических средств.