Тбилиси, , 09:40 — REGNUM Политсовет правящей партии «Грузинская мечта» принял решение поддержать снижение проходного барьера на парламентских выборах с 5% до 2%, если Грузии дадут статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом 7 июля заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

«В декабре, не позже чем через один месяц после предоставления Евросоюзом Грузии статуса кандидата, парламент Грузии во всех трех чтениях примет конституционный закон, по которому парламентские выборы 2024 года и последующие будут проходить по полностью пропорциональной системе и при двухпроцентном избирательном барьере», — заявил лидер «Мечты».

Он отметил, что получение Грузией кандидатства должно снизить накал противостояния (поляризацию) между правящей партией и оппозицией. В следствии этого большое количество партий в парламенте будет оптимальным для республики.

Кобахидзе также заявил об уверенности в том, «Грузинская мечта» продолжит оставаться правящей партией и после выборов в новом формате.

Стоит отметить, что в 2020 году в Грузии разово снизили проходной барьер на парламентских выборах до 1%. Благодаря этому в парламент прошли девять партий, а не две, как было бы при пятипроцентном барьере. При этом большинство избранных оппозиционных депутатов либо до сих пор ни разу не участвовали в заседаниях парламента, либо делают это редко, когда это нужно для интересов партии. В целом оппозиция считает выборы «сфальсифицированными», несмотря на то, что их итоги признали международные наблюдатели.

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