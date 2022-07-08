Париж, 8 июля 2022, 09:38 — REGNUM Пожарные во Франции борются с сильным пожаром в департаменте Гар, расположенном на юге страны, передает BFM TV.
Пожар, вызванный «экстремальными погодными условиями», охватил более 650 гектаров земли.
«Очень неблагоприятно развивающийся», «в густой растительности», пожар начался 7 июля примерно в 17:00, уже к 20:00 огонь охватил 400-500 гектаров земли. Тридцать человек эвакуировали в безопасное место, остальным жителям рекомендовали оставаться дома.
Ожидается, что более 900 пожарных, в том числе из других ведомств, будут шаг за шагом бороться с этим «мегапожаром», согласно термину, используемому спасательными службами Франции.