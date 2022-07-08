Париж, 8 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Пожарные во Франции борются с сильным пожаром в департаменте Гар, расположенном на юге страны, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Пожар, вызванный «экстремальными погодными условиями», охватил более 650 гектаров земли.

«Очень неблагоприятно развивающийся», «в густой растительности», пожар начался 7 июля примерно в 17:00, уже к 20:00 огонь охватил 400-500 гектаров земли. Тридцать человек эвакуировали в безопасное место, остальным жителям рекомендовали оставаться дома.

Ожидается, что более 900 пожарных, в том числе из других ведомств, будут шаг за шагом бороться с этим «мегапожаром», согласно термину, используемому спасательными службами Франции.