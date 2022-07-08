Абакан, , 09:37 — REGNUM В Хакасии 8 июля в последний путь провожают военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Церемония прощания с хакасскими военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации r-19.ru

Жители региона, родные и близкие прощаются с Петром Кучаковым, Романом Бирюковым, Сергеем Гнускиным, Максимом Журовым и Богданом Фотиным. Прощание с Оттуком Ооржаком пройдёт на его малой родине — в Туве.

Военнослужащие 5-й отдельной железнодорожной бригады героически погибли при исполнении воинского долга 27 июня. Они попали под обстрел вооружённых формирований Украины, когда обеспечивали продвижение российских войск, сооружая понтонную переправу через реку.

Соболезнования родным и близким погибших выразил глава Хакасии Валентин Коновалов. Он заверил, что семьям бойцов будет оказана вся необходимая помощь.

«Мы будем помнить подвиг наших земляков и гордиться мужеством, проявленным ими при выполнении боевых задач. Их имена и героический подвиг навеки останутся в истории России», — подчеркнул Коновалов.

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