Лавров: Россия задала Западу на G20 нелицеприятные вопросы
Джакарта, 8 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. На заседании G20 Россия задала странам Запада ряд нелицеприятных вопросов, сообщил журналистам 8 июля глава МИД России Сергей Лавров.
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Сергей Лавров
«Несмотря на поведение наших западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали в таком запале участники от развивающих стран, полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западными коллегам», — рассказал министр журналистам по итогам заседания.
Лавров отметил, что ответы от западных стран получены не были.
Как сообщало ИА REGNUM, также министр прокомментировал нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.