Джакарта, 8 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. На заседании G20 Россия задала странам Запада ряд нелицеприятных вопросов, сообщил журналистам 8 июля глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Несмотря на поведение наших западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали в таком запале участники от развивающих стран, полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западными коллегам», — рассказал министр журналистам по итогам заседания.

Лавров отметил, что ответы от западных стран получены не были.

Как сообщало ИА REGNUM, также министр прокомментировал нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.