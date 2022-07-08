Бухарест, , 09:37 — REGNUM Сеть трамвайных маршрутов в столице Румынии Бухаресте будет увеличена на 15 километров. Об этом 8 июля со ссылкой на заявление бухарестской городской администрации сообщает румынская газета Jurnalul.

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По словам примара (мэра) Бухареста Никушора Дана, реализация нового проекта необходима для преодоления транспортного коллапса в мегаполисе.

«Таким образом, новые трамвайные линии свяжут центр практически со всеми столичными районами», — резюмировал Дан.

О сумме, выделяемой на строительство указанных коммуникаций, не сообщается.

Напомним, бухарестский трамвай, наряду с пражским и венским, является одним из символов европейского транспорта.