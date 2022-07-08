Денпасар, Индонезия, , 09:43 — REGNUM Представители России не собираются за кем-либо бегать и предлагать встречи. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 8 июля в Индонезии, где проходит саммит глав МИД стран Группы двадцати (G20).

Сергей Лавров Mid.ru

Лавров прокомментировал возможность проведения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях министерского заседания G20. По его словам, это не Россия прервала контакты с США.

«Не мы прервали все контакты с США, и мы ни за кем не бегаем, предлагая встречи», — сказал глава МИД России журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что с западными странами говорить не о чем, если они хотят поражения России на Украине, а не перехода от конфликта к мирному процессу.

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