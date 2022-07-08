Грозный, , 09:35 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. По словам руководителя Чечни, за время работы Джонсон сумел создать вместе с украинскими властями схему распила денег налогоплательщиков своей страны, заработал на этом большие деньги и теперь ему «на этом посту нечего ловить».

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Премьер-министр умудрился взять максимум из денег, направленных на помощь Украине, и больше ему на этом посту нечего ловить. Пенсию он обеспечил не только себе, но и детям», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер рассказал и о том, как именно происходило зарабатывание средств премьер-министром. По словам Кадырова, денежная помощь Украине, поступающая на счета в Киеве, тратится непосредственно на нужды армии всего на 10%, остальное выводится на подставные счета, после чего благополучно делится между участниками аферы, среди которых и премьер-министр Великобритании.

«Схема обнала и распила денег британских налогоплательщиков проходит через Украину — самый удобный сегодня для махинаций канал. Финансовая помощь Великобритании направляется на киевские счета, где десятую часть из них действительно направляют на нужды ВСУ, а остальную часть власти Украины распиливают и выводят на счета подставных фирм. Ну и конечно же огромный кусок этого пирога достается инициатору этой помощи», — заявил Кадыров.

Он отметил, что такую «беспрецедентную мировую схему обналичивания и кражи финансовых средств» вряд ли кто на Украине будет расследовать, так как все заинтересованные лица сами являются её участниками. А проверку из-за рубежа также ждать не стоит — все расходы спишут на нужды ВСУ.

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