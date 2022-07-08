Грозный, 8 июля 2022, 09:35 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. По словам руководителя Чечни, за время работы Джонсон сумел создать вместе с украинскими властями схему распила денег налогоплательщиков своей страны, заработал на этом большие деньги и теперь ему «на этом посту нечего ловить».
Чеченский лидер рассказал и о том, как именно происходило зарабатывание средств премьер-министром. По словам Кадырова, денежная помощь Украине, поступающая на счета в Киеве, тратится непосредственно на нужды армии всего на 10%, остальное выводится на подставные счета, после чего благополучно делится между участниками аферы, среди которых и премьер-министр Великобритании.
Он отметил, что такую «беспрецедентную мировую схему обналичивания и кражи финансовых средств» вряд ли кто на Украине будет расследовать, так как все заинтересованные лица сами являются её участниками. А проверку из-за рубежа также ждать не стоит — все расходы спишут на нужды ВСУ.
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