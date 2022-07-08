Илекский район, Оренбургская область, 8 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Илекском районе Оренбургской области с компании в судебном порядке взыскан ущерб вреда окружающей среде, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Частная организация произвела нелегальный слив жидких бытовых на земельный участок сельскохозяйственного назначения. В результате произошло загрязнение земли солями тяжёлых металлов и уничтожение плодородного слоя почвы. Ущерб оценили в 271 тыс. рублей.

Прокурор подал в суд иск с требованием взыскать сумму ущерба. Суд первой инстанции удовлетворил требование истца. Однако последовала апелляция со стороны ответчика. Обжалование оказалось безрезультатным.