Бухарест, 8 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы создания рабочих мест для инженеров различных специализаций. Об этом 8 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Как утверждают эксперты, в настоящее время в различных отраслях хозяйства страны наблюдается «катастрофическая нехватка» более 600 тыс. квалифицированных инженеров.

«В течение ближайших 10 лет нам необходимо восполнить этот пробел», — говорится в заявлении министерства труда Румынии.

Предполагается, что предпочтение в получении соответствующих должностей будет отдаваться румынским и иностранным специалистам, имеющим полное высшее образование и ученую степень. Ежемесячная зарплата таких специалистов составит до 3 тыс. евро.