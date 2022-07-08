Москва, , 09:34 — REGNUM На внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) из-за отрыва колеса у одного из автомобилей произошло столкновения девяти транспортных средств. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

ДТП

«На 38-м километре внешней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием девяти единиц транспорта. По предварительным данным, пострадавших нет. Происшествие стало возможным из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося в крайней правой полосе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в результате ДТП движение по этому участку МКАД сильно затруднено и добавляется, что сотрудниками ГИБДД в данный момент ведётся оформления автоаварии и предпринимаются меры для того, чтобы в оперативном порядке устранить повреждённые транспортные средства с проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Майминском районе Республики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах массового ДТП.