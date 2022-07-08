Уфа, 8 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открыли в Стерлибашевском районе Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Правительство Иркутской области ФАП

Сообщается, что один из ФАПов расположен в деревне Сарайсино. К нему прикреплены свыше 214 пациентов, включая 34 детей.

Второй медицинский пункт был построен в селе Яшерган для более 420 местных жителей.

Отмечается, что медпункты отвечают современным стандартам оказания первичной медицинской помощи. У входа имеется удобный пандус для инвалидов и матерей с колясками. В здании оборудована смотровая, процедурная и кабинет приёма.

Сообщается, что новые фельдшерско-акушерские пункты были построены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Башкирии в рамках этого нацпроекта были построены 73 модульных и восемь капитальных пунктов. В 2022 году планируется возвести ещё 44 новых модуля.