Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:52 — REGNUM На Привокзальной площади Нижнего Тагила Свердловской области начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести». Об этом в социальных сетях сообщил мэр Владислав Пинаев.

Нижний Тагил. Танки Артём Брусницын © ИА REGNUM

После монтажа стелы на постамент на ней разместят указ Президента России Владимира Путина о присвоении Нижнему Тагилу почётного звания «Город Трудовой доблести» и герб города. На основание монумента и его боковые части нанесут портреты тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны.

Отметим, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны почетного звания «Город трудовой доблести». В этот список вошёл и Нижний Тагил. Звание присвоено за героизм и самоотверженность жителей при обеспечении бесперебойного производства военной и гражданской продукции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость проекта оценили в 72 млн рублей. Стелу планируется возвести в августе 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила.