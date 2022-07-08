Ростов-на-Дону, , 09:31 — REGNUM Российско-украинскую границу пересекли ещё более 20 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Автобусы для отправки беженцев в ПВР Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области продолжает действовать режим ЧС, введённый 19 февраля в связи с наплывом беженцев из Донбасса.