Джакарта, , 09:30 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

Лавров рассказал, что узнал об этом в ходе заседания G20.

«Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим», — сказал глава МИД.

Он отметил, что не знает, что стоит за покушением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии совершено нападение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Во время выступления ему дважды выстрелили в спину из дробовика. Политик госпитализирован, стрелявший задержан. Он признался, что испытывал ненависть к своей жертве.