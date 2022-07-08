Бразилиа, 8 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Федеральная полиция Бразилии провела операцию по задержанию организованной преступной группы, которая подозревается в использовании криптовалюты для отмывания средств, полученных от незаконной добычи золота. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Images Money Отмывание денег

В рамках рейда арестованы пять человек. Также было выписано 60 ордеров на обыск и изъятие. К схеме были причастны ряд медицинских компаний, которые отмывали деньги от золотодобычи в северном штате Рондония.

Полиция установила, что с 2019 по 2021 год через банковские счета задержанных лиц прошло более 16 млрд бразильских реалов ($3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в бразильском городе Рио-де-Жанейро по меньшей 21 человек погиб в результате полицейской спецоперации в районе фавел.

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