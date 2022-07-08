Майминский район, Алтай, , 09:30 — REGNUM В Майминском районе Респулики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах массового ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла вечером 6 июля в селе Манжерок.

ДТП на Алтае МВД Республики Алтай

По предварительным данным, 35-летний новосибирец за рулём внедорожника Toyota Land Cruiser Prado не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля Peugeot 307 и врезался в него.

«В результате столкновения автомобиль Peugeot 307 откинуло на впереди движущийся автомобиль Kia Sportage, под управлением 45-летнего жителя Красноярского края, который в результате удара совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera Klassik, под управлением 46-летнего жителя г. Омска», — отметили в ведомстве.

В результате единственной пострадавшей в аварии оказалась местная жительница за рулём Peugeot. Впрочем, госпитализация ей не потребовалась. Все водители, как отмечается, были трезвые. На водителя Toyota вынесено постановление об административном правонарушении.