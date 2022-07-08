Южно-Сахалинск, 8 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. На Курилах, где по указу президента РФ Владимира Путина действует особый преференциальный режим, зарегистрировано уже шесть резидентов. Как сообщил на совещании на Сахалине 8 июля полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, до конца 2022 года на острова зайдут ещё 20 инвесторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Трутнев подчеркнул, что правительство России уделяет особое внимание развитию Курил. Резиденты островов освобождены от налогов на прибыль, имущество, транспортного и земельного на 20 лет. Страховые взносы установлены в размере 7,6%.

Зарегистрированные резиденты будут осуществлять деятельность в сфере туризма, консалтинга, обработки и утилизации отходов, горнодобывающей отрасли.

«Задача, ещё раз напоминаю, совершенно понятна — нам надо сделать территорию Курильских островов экономически развитой, комфортной для жизни людей», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который 7–8 июля работает на Сахалине, пригласил корейских предпринимателей совместно с российскими инвесторами осваивать Курильские острова.