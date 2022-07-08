Москва, 8 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Западные страны на заседании министров иностранных дел G20 вместо обсуждения проблем в экономике, сбивались на оголтелую критику России. Об этом 8 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-подхода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В ходе дискуссии западные партнёры уходили от того, чтобы следовать мандату «группы 20», чтобы заниматься вопросами мировой экономики, нахождению договорённостей для того, чтобы в рамках ООН можно было достигать решений, связанных с устойчивым развитием и сбивались, практически сразу же, как только брали слово, на оголтелую критику РФ в связи с ситуацией на Украине», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что отказ западных министров участвовать в групповой фотосессии саммита G20 вызван их «пониманием вежливости».

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