Москва, 8 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Попытка организовать бойкот России на встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20), предпринятая государствами Группы семи (G7), провалилась ещё до его начала. Об этом 8 июля написала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как отметила российский дипломат, вся пресс Запада, которая освещает эту встречу, выясняет, кто и кого на ней в итоге бойкотировал.

«Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», — отметила Захарова.

«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», — также добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны своими поставками оружия и желания поражения спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, по сути, не позволяют Киеву перейти к мирному процессу.