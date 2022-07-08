Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве 8 июля будет наблюдаться в основном облачная погода с прояснениями, однако на востоке Подмосковья не исключены кратковременные дожди. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Облачность в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня в Москве преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, но преимущественно на востоке Московской области. Максимальная температура в столице плюс 24-26 градусов, по области — плюс 22-27 градусов», — рассказал Синенков.

По его словам, в столице будет дуть северный ветер 3-8 м/с.