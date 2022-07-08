Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В 2022 году начнётся расчистка пяти водных объектов Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания правительства.

Камыши около водоема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Глава минприроды Гульнара Рахматулина отметила, что после перераспределения предусмотрено около 15 млн рублей на расчистку двух озёр в «Рыба-парке» и пруда на улице Масленникова в Димитровграде, русла реки Красная в селе Татарское Урайкино Старомайнского района и пруда в селе Большие Ключищи Ульяновского района.

Таким образом, в 2022 году экологической реабилитацией будет охвачено пять водных объектов. Соответствующие проекты разработаны и готовы к реализации.

Также 600 тыс. рублей выделяется на подготовку к противооползневым работам.

Ранее власти отмечали важность завершения расчистки Чёрного озера, начатую в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в региональной казне Ульяновской области было предусмотрено 2,3 млн рублей на разработку проектной документации по реабилитации трёх озёр в Димитровграде. Начало работ наметили на 2022 год.

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