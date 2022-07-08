Ульяновск, 8 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В 2022 году начнётся расчистка пяти водных объектов Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Камыши около водоема

Глава минприроды Гульнара Рахматулина отметила, что после перераспределения предусмотрено около 15 млн рублей на расчистку двух озёр в «Рыба-парке» и пруда на улице Масленникова в Димитровграде, русла реки Красная в селе Татарское Урайкино Старомайнского района и пруда в селе Большие Ключищи Ульяновского района.

Таким образом, в 2022 году экологической реабилитацией будет охвачено пять водных объектов. Соответствующие проекты разработаны и готовы к реализации.

Также 600 тыс. рублей выделяется на подготовку к противооползневым работам.

Ранее власти отмечали важность завершения расчистки Чёрного озера, начатую в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в региональной казне Ульяновской области было предусмотрено 2,3 млн рублей на разработку проектной документации по реабилитации трёх озёр в Димитровграде. Начало работ наметили на 2022 год.