Париж, 8 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. После нескольких недель отсутствия в общественных делах бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс вполне может устроиться на новую работу, передает BFM TV.

Florian DAVID Жан Кастекс

«Президент Республики рассматривает возможность предложить назначить г-на Жана Кастекса председателем совета директоров Агентства по финансированию транспортной инфраструктуры во Франции», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Соответствующие комитеты Сената и Национальной ассамблеи Франции должны будут проголосовать за это назначение, чтобы оно было утверждено.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон просит депутатов большинства «быть в постоянной предвыборной кампании».