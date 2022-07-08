Макрон нашел новый пост для бывшего премьер-министра Франции
Париж, 8 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. После нескольких недель отсутствия в общественных делах бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс вполне может устроиться на новую работу, передает BFM TV.
Florian DAVID
Жан Кастекс
«Президент Республики рассматривает возможность предложить назначить г-на Жана Кастекса председателем совета директоров Агентства по финансированию транспортной инфраструктуры во Франции», — говорится в заявлении Елисейского дворца.
Соответствующие комитеты Сената и Национальной ассамблеи Франции должны будут проголосовать за это назначение, чтобы оно было утверждено.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон просит депутатов большинства «быть в постоянной предвыборной кампании».