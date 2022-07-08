Москва, 8 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Западные лидеры напрасно публично заявляют нежелание фотографироваться и встречаться с российскими коллегами, участвующих в совместных мероприятиях с ними. Об этом 8 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам в Индонезии, куда он прибыл для участия в совещании глав МИД Группы двадцати (G20).

Mid.ru Сергей Лавров

«Что касается встреч со мной, заявлений, что они не будут со мной фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. Я вообще никого не приглашал никого никуда. Меня пригласили в Индонезию», — заявил Лавров.

«Что касается их присутствия или отсутствия в зале — все были в зале, когда началось заседание. Я не считал необходимым делать какие-то жесты, афронт организовывать, никого не бойкотировал. Я слушал, мне интересно было понять, чем Запад дышит сегодня», — продолжил он.

Лавров отметил, что западные коллеги «двадцатку» использовали не для тех целей, ради которых она создавалась — и это очевидно.

«Я считаю, что всё идёт так, как мы и предполагали, но нас, я уверен, услышали», — указал министр.