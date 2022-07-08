Воронеж, , 09:25 — REGNUM Бывший депутат Воронежской областной думы Сергей Почивалов, а также местный предприниматель признаны виновными в мошенничестве. Решение вынес Ленинский районный суд Воронежа.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, фигуранты похитили около 11 млн рублей при поставках песка более низкого качества воронежским комбинатам благоустройства. Также Почивалов обвинялся в незаконном получении субсидии в 600 тысяч рублей. Отметим, расследованием занималась полиция, основанием для дела стали материалы УФСБ по региону.

Суд назначил бывшему депутату облдумы наказание в виде штрафа в 750 тысяч рублей, предпринимателю — в виде 250 тысяч рублей, сообщили «Вести Воронеж».