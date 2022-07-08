Воронеж, 8 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Бывший депутат Воронежской областной думы Сергей Почивалов, а также местный предприниматель признаны виновными в мошенничестве. Решение вынес Ленинский районный суд Воронежа.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, фигуранты похитили около 11 млн рублей при поставках песка более низкого качества воронежским комбинатам благоустройства. Также Почивалов обвинялся в незаконном получении субсидии в 600 тысяч рублей. Отметим, расследованием занималась полиция, основанием для дела стали материалы УФСБ по региону.

Суд назначил бывшему депутату облдумы наказание в виде штрафа в 750 тысяч рублей, предпринимателю — в виде 250 тысяч рублей, сообщили «Вести Воронеж».