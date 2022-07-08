Пермь, 8 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Пермском крае 7 июля впервые с начала лета 2022 года воздух прогрелся до +30,1°С. Такой максимум отмечен в Кочево, сообщает ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

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В регионе установилась жаркая погода. Период жары прогнозируют в течение ближайших пяти-семи дней. Такой период устойчивой положительной аномалии отмечается впервые в нынешнем теплом периоде (начиная с мая), так как май и июнь были холодными, и потепления в это время имели непродолжительный характер.

В выходные дни (9-10 июля) на севере Пермского края ожидаются грозы и дожди. Они заметно ограничат подогрев воздуха. На юге региона будет властвовать сухая жаркая погода.