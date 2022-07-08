Сеул, 8 июля 2022, 09:23 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного с 5 по 7 июля среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 37%, что на 6% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 49% респондентов. Показатель вырос на 7%.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 41%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 30%.
Отметим, что Юн Сок Ёль находится на посту президента около 2 месяцев.
Между тем уровень поддержки политики Пак Кын Хе упал ниже 40% через 1 год и 10 месяцев после того, как она вступила в должность президента, у Мун Чжэ Ина — через 2 года 5 месяцев.